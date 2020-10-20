Демонтированные металлоконструкции с радиационным загрязнением со старого атомохода «Арктика» разместили в 900-тонной блок-упаковке

Судоремонтный завод «Нерпа» на минувшей неделе отправил к месту долговременного хранения в Сайда Губу дополнительную блок- упаковку с оборудованием и металлоконструкциями, демонтированными с атомного ледокола «Арктика».

В ходе утилизации АППУ ледокола «Арктика» (выполняется по контракту с ГК «Росатом») кроме основного оборудования демонтированы металлоконструкции с радиационным загрязнением. «Единственным разумным решением в этой ситуации было предложение специалистов «Нерпы «об изготовлении ещё одной блок-упаковки для размещения конструкций с радиационным фактором», - рассказали на заводе.

Цехами №№ 7 и 15 была изготовлена надёжная упаковка для размещения загрязненных металлоконструкций, которые не поместились в первую партию демонтированного оборудования.

Как сообщает ИА «ПортНьюс», объёмная конструкция и 900-тонная блок-упаковка с несколькими степенями защиты была транспортирована заводским доком «Паллада» и поставлена на твёрдое основание берегового хранилища.