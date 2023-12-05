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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.23 17:30

День Арктического инвестора пройдёт на Международной выставке-форуме «Россия» в день Мурманской области 22 декабря

22 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» пройдёт День Мурманской области. В рамках деловой программы мероприятия состоится День Арктического инвестора, на которым участники обсудят роль Северного морского пути в развитии региона, его логистический и транспортный потенциал. Также будут озвучены результаты Мурманской области в рамках действия арктического пакета льгот, успехи и яркие проекты действующих инвесторов, резидентов Арктической зоны России и территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики». Запланировано подписание соглашений с новыми инвесторами, начинающими свою деятельность на территории региона. Также состоится награждение знаком «Арктический инвестор» компаний, успешно запустивших свои проекты в 2023 году.

Во второй части программы Корпорация развития Мурманской области представит целую серию перспективных инвестиционных проектов для инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса на территории Мурманской области. В рамках презентации участникам представят инвестиционные лоты на территории порта Мурманск, проекты физкультурно-оздоровительного комплекса в Мурманске, загородного спа-отеля и сети спортивных клубов в пешей доступности от дома.

По словам генерального директора Корпорации развития Артёма Куксы, Мурманская область сегодня выступает перспективным регионом для инвестиций в инфраструктуру.

«В связи с развитием Северного морского пути в Мурманской области запускаются проекты, направленные на обеспечение транспортной доступности российской Арктики. Их реализация даст еще один импульс для развития региона на десятилетия вперед. И, конечно, стабильность реализации этих проектов во многом зависит от качества жизни людей в регионе, поэтому так важно заниматься развитием сопутствующей инфраструктуры для северян. Поэтому для участников роуд-шоу будут представлен широкий выбор проектов, которые мы предлагаем реализовывать сообща, в том числе с помощью региональных мер поддержки», – отметил Артем Кукса.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, для помощи инвесторам в реализации перспективных инвестиционных проектов Мурманская область готова предложить широкий набор административных и налоговых преференций в рамках осуществления деятельности в Арктической зоне РФ - крупнейшей свободной экономической зоне в мире. Модератором презентации выступит руководитель Национальной ассоциации инвесторов и операторов рынка инфраструктурных проектов Артур Щеглов.

Мероприятие пройдёт 22 декабря по адресу: г. Москва, метро ВДНХ, Международная выставка-форум «Россия», павильон 75, зона «В».

Регистрация на мероприятие обязательна. Подать заявку на участие можно по ссылке.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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