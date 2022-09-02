День Арктического инвестора соберёт предпринимателей, заинтересованных в развитии бизнеса в Мурманской области

17 сентября в Мончегорске пройдёт День Арктического инвестора, в рамках которого будут представлены инвестиционные возможности города и региона, а также результаты Мурманской области в сфере предоставления пакета арктических льгот, яркие проекты резидентов Арктической зоны РФ.

К участию приглашаются представители предприятий, малого и среднего бизнеса, действующих и потенциальных резидентов АЗ РФ, федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития.

Для участников бизнес-тура будет организовано посещение перспективных инвестиционных площадок. В данный момент состав участников формируется. Подробная информация: +7 (921) 274-04-84, 8(8152) 567-787, office@invest-murman.ru.

День Арктического инвестора будет проходить в Мончегорске. Это крупный индустриальный город, расположенный среди тундр и живописных озер. 17 сентября 2022 года исполняется 85 лет со дня основания Мончегорска. Город располагает большим потенциалом для размещения промышленных производств, развития эколого-просветительского и активного туризма. Юбилей – это новая точка отсчёта в развитии Мончегорска, повод к консолидации возможностей для инвесторов и появлению новых проектов.

Напомним, Мурманская область целиком включена в Арктическую зону РФ. Действующий арктический пакет налоговых льгот и иных преференций дают широкий простор для ведения бизнеса на территории региона. 163 инвестора на территории Мурманской области уже получили статус резидентов АЗ РФ.



Фото: Юрий БОРЩЕВ и Максим КОВАЛЕВ (Агентство развития Мончегорска).