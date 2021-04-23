«День Арктического инвестора» состоялся в Оленегорске

22 апреля состоялся второй региональный тренинг-курс «День Арктического инвестора». Мероприятие собрало более 30 представителей бизнеса из Оленегорска, Кировска, Мурманска и Никеля. Также была организована прямая трансляция на «YouTube», которую смотрели 175 человек.

Эксперты в области арктической политики, представители профильных министерств, городской администрации и региональных институтов развития рассказали, какие возможности и преференции доступны инвесторам в Арктической зоне Российской Федерации и как получить статус резидента АЗ РФ.

«Правительство региона и Корпорация развития Мурманской области действительно являются «законодателями мод» как в части принятия наиболее оптимальных условий для бизнеса в части налогообложения, так и в части взаимодействия с предпринимателями», – отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев.

По словам главы города Оленегорска Олега Самарского, муниципальные власти также заинтересованы в реализации новых проектов. С этого года во всех муниципалитетах работают инвестиционные уполномоченные, которые призваны решать все оперативные вопросы с инвесторами на местах.

«Условия для получения беспрецедентных преференций очень простые и понятые, это мы и хотим донести до участников мероприятия. Получить статус резидента могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица или индивидуальные предприниматели, планирующие реализацию нового инвестиционного проекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капитальными вложениями от 1 млн рублей», – подчеркнула генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Светлана Панфилова.

О комплексной поддержке при получении арктических льгот и других преференций рассказал представитель компании, уже получившей статус резидента АЗ РФ.

«Мы на себе убедились, что регион действительно не оставляет инвесторов без поддержки. Из СМИ мы узнали, что в нашем регионе функционирует Корпорация развития Мурманской области и обратились к ним со своим проектом. В последствии к реализации подключилась УК «Столица Арктики». При их помощи был решён вопрос с переводом земельного участка в необходимую нам категорию в довольно короткие сроки. Также хочу отметить, что при подготовке документов для получения статуса резидента АЗРФ была оказана всестороння поддержка и помощь в составлении заявки, бизнес-плана и других необходимых документов», – рассказал представитель компании ООО «Энергоконсультант» Павел Степчук.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, тренинг-курс «День Арктического инвестора» планируется проводить регулярно в различных муниципалитетах региона, чтобы помочь инвесторам в решении их проблем и отладить механизмы применения льгот.