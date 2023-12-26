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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 14:30

День Арктического инвестора в Москве вызвал интерес у более 50 действующих и потенциальных инвесторов

22 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» прошёл День Арктического инвестора в рамках Дня Мурманской области. Мероприятие с участием губернатора Андрея Чибиса и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова собрало более пятидесяти руководителей компаний, в том числе ключевых предприятий региона. Главной темой дискуссии стало обсуждении роли Северного морского пути в комплексном развитии Мурманской области и Арктики в целом. Потенциальным же инвесторам, заинтересованных в развитии компаний на территории Кольского заполярья, Корпорация развития Мурманской области представила перспективные проекты в сфере спорта, транспортной логистики и туризма.

Эксперты Национальной ассоциации инвесторов и операторов рынка инфраструктурных проектов высоко оценили технические и финансовые показатели представленных инвестлотов. Все презентации представленных проектов доступны на Инвестиционном портале Мурманской области.

«Мы наблюдаем большой интерес к инвестиционным возможностям Мурманской области со стороны бизнеса. Причём, внимание потенциальных инвесторов приковано не только к возможным проектам в сфере туризма и транспортной логистики, так как эти отрасли сейчас на пике. Социально ориентированные проекты все более востребованы со стороны компаний, так как сегодня государство предоставляет широкий набор преференций для их реализации. Только недавно мы заключили концессию на реализацию ФОКа в Мурманске. В следующем году продолжим проработку по данным проектам и будем продолжать разрабатывать новые инвестиционные ниши, ориентируясь на запросы северян», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

Также гостям Дня Арктического инвестора представили фотопроект «Люди Севера» о перспективных профессиях в Арктике, героями которого стали работники ведущих предприятий Мурманской области. А министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова вручила знак «Арктический инвестор» Госкорпорации «Росатом», ПАО «ФосАгро» и ПАО «ГМК «Норильский никель» за значительный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области. А также за успешную реализацию инвестиционных проектов: компании «НОВАТЭК-Мурманск» — за реализацию проекта по строительству первого в мире завода по серийному производству линий СПГ на основаниях гравитационного типа, компании «Норд Стар» — за реализацию проекта технического перевооружения морского порта Витино, компании «ЭЛ5-Энерго» — за реализацию проекта строительства крупнейшего в Арктике ветропарка, и другим резидентам АЗ РФ и ТОР «Столица Арктики»: компаниям «Русский лосось», «Арктик-флот», «Ивекта групп», «Сокрома Недвижимость», «Студеный берег», «Флогопит», «ЕАТЭК», «Элком-сервис».

«Важно, что в такой значимый день для Мурманской области – в день региона на Международной выставке-форуме «Россия» мы чествуем компании, реализовавшие масштабные проекты, создающие новые отрасли экономики, так и небольшие – направленные на развитие туризма и сервиса в отдельных муниципалитетах. Мы благодарим постоянный партнёров региона, а также новые компании и проекты. Абсолютно каждый проект важен и может рассчитывать на региональные меры поддержки», — отметила Светлана Панфилова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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