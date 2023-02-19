День Арктики: к 5-летию Мурманского Регионального центра Президентской библиотеки

28 февраля Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих посетить традиционный День Арктики. В этом году мероприятие будет приурочено к 5-летию Мурманского Регионального центра Президентской библиотеки.

Мурманский Региональный центр Президентской библиотеки открыт в рамках соглашения правительства Мурманской области и Президентской библиотеки. Он стал 34-ым региональным центром Президентской библиотеки в стране.

Как пишет vk.com/murmannauchka, в качестве одного из приоритетных направлений деятельности Регионального центра определена Арктическая стратегия России. Важнейшая его задача – оцифровка уникальных и особо ценных краеведческих изданий, совместная работа с областными музеями и государственным архивом Мурманской области.

С программой Дня Арктики можно ознакомиться на сайте: vk.cc/clH2R9

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457258345%2Falbum-44573273_00%2Frev