День Арктики пройдёт в Мурманской областной научной библиотеке

Традиционно в конце февраля, 26 числа, Мурманская областная научная библиотека организует познавательную программу, посвященную Арктическому региону. Арктика привлекает людей огромными запасами природных ресурсов, наземными и морскими транспортными магистралями, важным геополитическим местоположением. Сегодня интерес к этой части Земли необычайно возрос – как к региону, формирующему климат на всей планете.

Мероприятия Дня Арктики будут интересны посетителям разных возрастов и интересов:

12.00, конференц-зал – программа для детей и родителей «Арктический зоопарк». Животные Арктики – рекордсмены по выживанию в экстремальных условиях. Белый медведь, северный олень, морж и другие животные станут главными героями мероприятия. Участники программы узнают об этих необычных северных жителях и смогут проверить свои знания, ответив на вопросы викторины.

13.00, подиум-холл – лекция «Современный атомный ледокольный флот»: рассказывает ведущий специалист группы оперативного управления флотом Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Александр Лященко.

17.00, подиум-холл – публичная лекция «К Северному полюсу напролом: из истории освоения Арктики». Лекцию читает кандидат исторических наук Денис Беляев. Он расскажет о наиболее интересных эпизодах в истории открытия и освоения Арктики с самых первых походов и до наших дней. Крайний Север всегда манил своими тайнами путешественников, ученых, чьи заметки и записи порой противоречивы, порой фантастичны, но от этого не менее интересны. Прямая трансляция лекции пройдет на YouTube – канале библиотеки.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, количество мест в залах ограничено.