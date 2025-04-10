«День беременных» состоялся в Мурманске для будущих мам и пап

7 апреля в регионе в третий раз прошёл праздник «День беременных». В пространствах «СОПКИ.СЕМЬЯ» будущих мам и пап ждала насыщенная программа. Кроме того, впервые формат был расширен за счёт онлайн-трансляции в региональной группе «СОПКИ.СЕМЬЯ» и на базе ресурсов федерального проекта «Демографическая платформа.РФ».

В первом блоке программы акушер-гинеколог Александр Залесный, руководитель Перинатального центра, и Алёна Артеева, заведующая 2-м педиатрическим отделением детской поликлиники, провели открытый диалог с участниками мероприятия. Будущие родители получили профессиональные ответы на волнующие вопросы о беременности, родах и грудном вскармливании.

Все присутствующие познакомились с основами выбора компрессионного белья и составом наборов «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному», которые реализуются в регионе в рамках плана «На Севере – жить!».

Третий блок программы был посвящён творчеству и самовыражению участников. На мастер-классе «Нейротренажер своими руками» под руководством педагога-психолога они создали тренажеры для развития, а также погрузились в процесс медитативного рисования на мастер-классе «Я мама. Я себя благодарю». Также в Перинатальном центре состоялось чествование будущих мам и вручение подарков Мурманского центра поддержки материнства.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, губернаторский проект «На Севере – малыш» в рамках плана «На Севере – жить!» включает ряд мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для будущих и состоявшихся родителей, расширение системы социальной поддержки и популяризацию ответственного родительства. Одним из важных направлений этой работы является утверждение в обществе парадигмы заботы и уважения к каждой беременной женщине.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/