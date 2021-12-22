День энергетика: спрос на работников вырос на 54%, а зарплата лишь на 9% - итоги года в отрасли по версии hh.ru

В преддверии Дня энергетика (22 декабря) аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 100 тысяч вакансий, размещенных российскими компаниями-работодателями из сферы энергетики и выяснили, какие зарплаты предлагают соискателям, где наибольший спрос на работников и какие компании чаще других искали людей на производство.

Начнём с общих итогов по рынку труда в сфере «Энергетика» в 2021 году:

• Российским компаниям-работодателям из отрасли энергетики в 2021 году нужны были более 100 тысяч специалистов. Прирост по сравнению с 2020 годом – 54%.

• Регионы, где нужны были специалисты из энергетической области по сравнению с 2020 годом изменились – в тройку лидеров по числу вакансий вошли Москва, Петербург и Красноярский край.

• Работодатели повышали среднюю предлагаемую зарплату постепенно в течение всего 2021 года начав с 55 тысяч рублей в декабре 2020 и остановившись на 60 тысяч в декабре 2021. Но это все равно не отвечает ожиданиям 42% соискателей-россиян, которые хотят получать от 60 до 80 тысяч рублей и больше.

• Каждая пятая вакансия в сфере энергетики предполагает вахтовый метод работы – это больше прошлогодних показателей на 75%. Лидеры по спросу на вахту в энергетике - Республика Башкортостан, Красноярский и Краснодарский край.

• Инженеры, электромонтёры и машинисты – профессии-лидеры по спросу в энергетике в 2021 году.

Компании и работодатели из каких сфер чаще других искали специалистов в энергетике

За год география компаний-работодателей, которые испытывали наибольший спрос на энергетиков, изменилась. Так, если в 2020 году в лидерах кроме Москвы и Петербурга были компании из Свердловской области, то теперь это место занял Красноярский край (прирост к 2020 году на +113%) (подробнее на диаграмме 1).

На регионы СЗФО по итогам 2021 года приходится почти 14 тысяч вакансий или каждая десятая вакансия в России. В целом работодатели Северо-Запада повысили спрос на энергетиков почти на 50% за год. Больше всего вакансий разместили компании из Петербурга (более 8300 или 61% по СЗФО), Ленобласть (около 1700 вакансий или 12% от общего объема). На третьем месте работодатели из Мурманской области – за год им потребовалось почти 1000 специалистов в энергетике (7% по СЗФО). По 5% вакансий разместили компании из Псковской и Архангельской областей, 4% вакансий у калининградских компаний, по 2% компании из Коми, Карелии и Новгородской области.

В топ-20 по итогам года в целом по России вошли следующие компании, наиболее активные с точки зрения публикации вакансии в сфере энергетики. Данные представлены на основе аналитики сервиса «Карта вакансий»:

1. Сибирская генерирующая Компания

2. Дитсманн

3. Т Плюс

4. Федеральная Сетевая Компания

5. ТИТАН-2, холдинг

6. ЕвроСибЭнерго, группа компаний

7. Россети Ленэнерго

8. Россети Урал

9. Московская объединенная энергетическая компания

10. МОСЭНЕРГО

11. Московская областная энергосетевая компания (Мособлэнерго)

12. ЭнергоРемонтСервис

13. Россети Кубань

14. Сибирско-Уральская энергетическая компания

15. Энерготехсервис

16. Россети Северо-Запад

17. Российские Коммунальные Системы

18. Оборонэнерго

19. Восток, Энергосбытовая компания

20. ТаграС-Энергосервис

Востребованные специалисты, условия работы и зарплаты

В топ наиболее востребованных специалистов в энергетике по итогам года вошли инженеры, электромонтёры и машинисты (подробнее на диаграмме 2).

С точки зрения условий: работодатели предлагают в 72% случаев работу на полный день. При этом за год на 75% выросло число вакансий по вахте (более 23 тысяч за год). Лидерами по спросу на вахтовиков-энергетиков стали Республика Башкортостан, Красноярский и Краснодарский край, Амурская и Омская области. В регионах СЗФО больше всего вахтовых вакансий для энергетиков сосредоточено в Петербурге и Мурманской области.

По опыту работы: компании, как и раньше отдают предпочтение кандидатам хотя бы с небольшим опытом работы: в 49% вакансий требуется стаж от 1 года до 3 лет. Кандидатам без опыта в этом году были доступны 15% или почти 15 тысяч вариантов работы в энергетике.

Средние предлагаемые зарплаты вакансиях для энергетиков в течение года росли: + 9% или до 60 тысяч рублей в среднем по стране. Выросли и стартовые максимальные зарплаты с 126 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом средний предлагаемый заработок в 60 тысяч рублей на данный момент устраивает, судя по данным резюме, лишь каждого пятого соискателя-энергетика (24%). Почти каждый второй соискатель желает получать за труд кратно больше: 16% хотят зарплату до 80 тысяч, 12% до 100 тысяч, ещё 13% до 300 тысяч рублей.