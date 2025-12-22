Лучшие работодатели России для молодёжи 2025 годаДень энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%
22.12.25 12:00

День энергетика в Мурманской области: рекордный спрос на специалистов с цифровыми навыками и рост зарплатных предложений на 27%

Аналитики крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в преддверии Дня энергетика, 22 декабря, изучили вакансии и резюме в отрасли, выявили рост предлагаемого заработка, составили топ регионов-лидеров по спросу и выделили ключевые тренды в требованиях к специалистам.

Цифровизация отрасли: современные требования работодателей

Цифровая трансформация энергетики напрямую отражается на требованиях к компетенциям специалистов. За три года — с 2022-го по 2025 год — спрос на ключевые цифровые навыки в вакансиях для энергетиков по России, в том числе в Мурманской области, вырос в разы:

  • навыки работы в SCADA-системах (диспетчеризация и управление) – рост в 5,5 раза;
  • владение системами автоматизированного проектирования (Autodesk Revit) – рост в 3,6 раза;
  • знание систем 3D-моделирования (SolidWorks, Компас-3D) – рост в 3,4 раза;
  • работа с BIM-технологиями (nanoCAD) – рост в 3,5 раза;
  • умение работать с ERP-системами (1С:ERP, SAP ERP) – рост в 4,4 раза.

Эти данные чётко показывают, что современный энергетик — это всё чаще специалист, уверенно владеющий специализированным программным обеспечением для проектирования, управления и оптимизации сложных технологических процессов.

Общий спрос на специалистов

В 2025 году работодатели со всей России разместили на hh.ru более 23,5 тысячи вакансий для специалистов энергетической отрасли. Это свидетельствует о высокой потребности в кадрах для поддержания и развития стратегически важного комплекса страны.

География спроса: топ-10 регионов СЗФО по доле вакансий

В десятку лидеров по наибольшему количеству вакансий, размещенных в 2025 году в СЗФО, попали (указана доля от общего числа предложений для энергетиков в округе):

  1. Санкт-Петербург – 54%;
  2. Ленинградская область – 11%;
  3. Калининградская область – 7%;
  4.  Мурманская область – 6%;
  5. Вологодская область – 6%;
  6. Республика Карелия – 4%;
  7. Новгородская область – 4%;
  8. Республика Коми – 3%;
  9. Архангельская область – 3%;

        10. Псковская область – 2%.

Рост уровня предлагаемых медианных зарплат в вакансиях

Анализ данных hh.ru показывает уверенный рост уровня предлагаемых зарплат. Предлагаемая медианная зарплата в вакансиях по Мурманской области за 11,5 месяца 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 27% — до 99200 рублей. 

Регионы-лидеры по уровню предлагаемых зарплат в вакансиях СЗФО

Наибольший уровень зарплатных предложений характерен для следующих регионов:

  • Санкт-Петербург – 100100 рублей;
  • Ленинградская область – 103500 рублей;
  • Псковская область – 100000 рублей.

Разрыв между ожиданиями соискателей и предложениями работодателей

Согласно данным hh.ru, в Мурманской области ожидания соискателей-энергетиков по зарплате остаются выше предложений рынка. В 2025 году ожидаемая медианная зарплата (по резюме) составляет 150000 рублей, что на 51% выше медианы предлагаемых зарплат. Этот разрыв указывает на важность диалога между работодателями и специалистами для успешного закрытия вакансий.

«Энергетика по-прежнему играет ключевую роль в экономике страны, и сегодня мы наблюдаем не просто рост кадрового потенциала отрасли, а его качественную трансформацию. Запрос работодателей смещается в сторону специалистов, которые совмещают инженерную экспертизу с цифровыми компетенциями и готовы работать в условиях технологических изменений. Существенный разрыв между ожиданиями соискателей и уровнем зарплат, заявленных в вакансиях, показывает, что компаниям важно точнее считывать рыночные сигналы и глубже опираться на аналитику при формировании систем оплаты труда — это становится ключевым фактором в борьбе за сильных профессионалов», — отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Фото предоставлено ОАО «Колэнерго».

-

