Малые предприятия Мурманской области бьют рекорды по развитию бизнеса и спросу на персоналВ Мурманской области подвели итоги первого конкурса по озеленению
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)20.09.23 18:00

День эйчара: спрос на работников вырос на 92%, зарплаты – лишь на 5 тысяч рублей

В преддверии дня рекрутёра, который в этом году отмечается 20 сентября, эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, какие зарплаты предлагают HR-специалистам, сколько хотят зарабатывать соискатели, а также на основе ряда исследований был подготовлен топ-фактов о специалистах сферы рекрутмента.

Факт 1. Спрос на эйчаров за год вырос почти по всех регионах страны. По итогам за август российские работодатели разместили на hh.ru более 26 тыс. вакансий в сфере «Управление персоналом, тренинги». Это на 92% больше, чем в начале осени 2022 года.

В регионах СЗФО бизнесу потребовалось более 3 тыс. таких специалистов, что также на 99% превышает прошлогодние показатели. Сильнее всего на Северо-Западе страны спрос на эйчаров и других специалистов по работе с персоналом за год вырос в Калининградской области (+136% новых вакансий). Также пользуются спросом у работодателей эйчары в Новгородской области (+129%), в Петербурге (+101%), в Ленобласти (+104%). Испытывает потребность в эйчарах также бизнес в Архангельской области (55%), в Карелии (+75%), в Псковской области (+77%), в Мурманской области (+45%), в Коми (+11%).

Факт 2. Зарплаты в сфере управления персоналом выросли в среднем на 5516 ₽ по стране (до 49418 ₽). При этом зарплатные запросы соискателей превышают работодательские предложения на 15356 ₽ и уже достигают 64774₽. За год аппетиты кандидатов выросли на 7894 ₽.

В регионах СЗФО работодатели предлагают соискателям-эйчарам доход до 54877 ₽, что превышает прошлогодние предложения лишь на 1004 ₽. Одни из самых высоких зарплат в СЗФО эйчарам готовы платить компании из Карелии (до 68750 ₽), в Петербурге эйчар может заработать порядка 66186 ₽, в Псковской области – до 62122 ₽. Одни из самых низких зарплат на Северо-Западе предлагают эйчарам компании из Калининградской области (34471 ₽), Архангельской области (41901 ₽), Коми (42377 ₽).

Факт 3. Уровень конкуренции за рабочие мест в сфере управления персоналом достаточно низкий – 4,4 резюме на вакансию. При этом в это же время в 2022 году конкуренция в профсреде была в 2 раза выше и достигала 9,3 резюме на вакансию. В регионах СЗФО на одну вакансию в кадровой среде приходится почти 5 резюме. По сравнению с 2022 годом конкуренция среди эйчаров на Северо-Западе также упала в 2 раза, когда на одну вакансию приходилось более 10 резюме.

При этом в зависимости от профессии сильно меняется и конкуренция за рабочие места. Так, один из самых высоких конкурсов сейчас наблюдается среди руководителей отдела персонала – более 20 резюме на вакансию. На втором месте по числу конкурентов позиция директора по персоналу (HRD) – более 16 резюме на вакансию. На роль менеджера по персоналу, как правило, приходится 9-10 резюме. А вот на вакансию специалист по подбору персонала сейчас претендуют лишь 3,3 резюме, что уже свидетельствует о кадровой нехватке в данной профессии.

Факт 4. HR-специалистам при выборе работодателя, кроме достойного уровня зарплаты, важны удобное и оснащённое всем необходимым рабочее место, оплата профеобучения и возможности для карьерного роста.

В свою очередь, для работодателей, согласно аналитике, предоставленной облачной CRM-системой для рекрутмента Talantix, одной из самых важных компетенций hr-специалистов является знание цифровых решений для подбора персонала: такие требования указаны в каждой пятой вакансии для HR от ретейловых и ИТ-компаний.

Факт 5. 89% рекрутёров имеют высшее образование – это один из самых высоких показателей по сравнению с другими профсферами. Выше показатель лишь в юристов и научных работников (96%).

Факт 6. Каждый третий (29%) рекрутёр ежедневно перерабатывает по 1–2 часа, ещё треть (27%) перерабатывают по 3-4 ежедневно. По мнению 74% (это самый высокий показатель среди профессий) – это очень сильно сказывается на здоровье. В данном случае эйчары – лидеры по уровню профессионального выгорания.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рост спроса и ослабление рубля повлияли на динамику инфляции в августе 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 45 копеек, доллар укрепился на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области количество обращений по вопросам начала отопительного сезона уменьшилось-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика