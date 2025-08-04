День физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО

На территории спортивного комплекса «Долина Уюта» Мурманска 9 августа пройдут физкультурные мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника в 2025 году.

Старт забегу на дистанцию до 5000 метров дадут в 12.00, церемонию открытия проведут в 11.45. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте. В это же время можно будет сдать виды испытаний (тестов) комплекса ВФСК «ГТО». Регистрация участников открыта на сайте.

К соревнованиям допускаются граждане Российской Федерации 18 лет и старше.

Для участия необходима медицинская справка. Мероприятия проводятся в целях вовлечения жителей Мурманской области в систематические занятия физической культурой и спортом, совершенствования их спортивного досуга, а также пропаганды активного и здорового образа жизни среди северян.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551336/#&gid=1&pid=1