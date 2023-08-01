День физкультурника, декада ЗОЖ, чемпионаты и первенства Мурманской области: северян ждёт насыщенный спортивными событиями август

В рамках оперативного совещания правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в августе.

Помимо областных чемпионатов и первенств по парусному спорту, футболу и автомобильному спорту окончание летнего спортивного сезона ознаменуется комплексом муниципальных мероприятий по мини-футболу и футболу, мотокроссу, пауэрлифтингу, спортивному туризму, баскетболу, йоге, лёгкой атлетике, велоспорту, сдаче нормативов комплекса ГТО, городошному спорту, шахматам, дзюдо и петанку. Всего в Кольском Заполярье будет проведено более 80 мероприятий для северян и гостей региона.

Главным событием августа станет серия мероприятий, приуроченная ко Дню физкультурника. В 2023 году праздник отметят уже в 84 раз. В Мурманской области в его честь планируется провести 64 мероприятия муниципального и регионального уровня.

«По всей области пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты и другие виды активностей. Центральной площадкой станет Долина Уюта Мурманска, где 12 августа будет организована обширная спортивно-массовая и развлекательная программа. Участников и болельщиков ждут заезды на беговелах и самокатах, масс старт на дистанцию 400 метров, мастер-класс по катанию на роликах, площадка сдачи нормативов ГТО, а также семейные эстафеты и многое другое», – отметила Светлана Наумова.

В преддверии главного спортивного праздника по традиции пройдёт церемония чествования физкультурного актива, на которой будут вручены ведомственные награды различного уровня.

Ещё одним знаковым мероприятием августа станет летняя версия соревнований «Герои Севера – покорители Арктики», которая состоится 19 августа в военно-патриотическом парке «Патриот». Напомним, по поручению губернатора Андрея Чибиса на территории парка близ Кильдинстроя появились верёвочный парк с маршрутами разных уровней сложности, первый в Мурманской области открытый скалодром и полосы препятствий. «Патриот» уже стал местом проведения соревнований «Герои Севера. Зима» и первой «Гонки Героев» за Полярным кругом.

26 августа будет дан старт Декаде здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья», в рамках которой состоится более 100 мероприятий. Также будут организованы бесплатные сеансы в бассейнах, спортивных, тренажёрных залах и на других спортивных объектах, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru