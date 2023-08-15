День физкультурника отметили во всех соединениях, объединениях и воинских частях Северного флота

В соединениях, объединениях и воинских частях Северного флота, под руководством помощников командиров по физической подготовке, прошли спортивные соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника.

В спортивных мероприятиях приняли участие военнослужащие всех категорий.

В ходе праздника были проведены соревнования между участниками в силе, ловкости, быстроте. Состоялись чемпионаты по мини-футболу, баскетболу, волейболу и страйкболу.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по окончанию соревнований организаторами мероприятий было проведено награждение участников, занявших призовые места.

День физкультурника – профессиональный праздник преподавателей физкультуры, в котором участвуют все, кто имеет отношение к спорту: тренеры, военнослужащие-спортсмены, студенты и выпускники профильных учебных заведений, а также люди, которые ведут здоровый образ жизни.