День физкультурника: в социальных учреждениях Мурманской области присоединились к всероссийскому празднику

В преддверии Дня физкультурника в учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития, состоялись различные спортивно-оздоровительные мероприятия.

Так, на спортивной площадке Мончегорского центра социального обслуживания отделения помощи семье и детям состоялась спортивно-игровая программа, где команды «Чемпион» и «Олимп» соревновались в различных эстафетах. По итогам пройденных этапов все участники награждены медалями.

В кандалакшском и мурманском домах-интернатах для престарелых и инвалидов прошли занятия адаптивной физкультурой, подарившие участникам заряд бодрости на весь день. Подопечные Мурманского дома-интерната приняли участие в городском празднике спорта в Долине Уюта. Маломобильные северяне рассказали, что ежегодно участвуют в забегах на День физкультурника. В этом году они не только преодолели всю дистанцию, но и показали, что душевное равновесие и физическая активность – ключи к здоровому и счастливому старшему возрасту.

В Мончегорском детском доме-интернате в рамках проекта «Энергия» прошли спортивные соревнования в перетягивании каната, прыжках в длину, метании мяча и других испытаниях.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в социально-реабилитационном отделении Мурманского центра социального обслуживания также отметили праздник спорта импровизированными командными соревнованиями. Перед началом мероприятия талантливые участники исполнили стихи и несколько песен на спортивную тематику.

Маленькие воспитанники Печенгского центра социального обслуживания приняли участие в городском спортивном мероприятии, посвящённом празднику. Мальчики и девочки пробовали свои силы различных эстафетах, где каждый смог проявить смекалку, меткость, хорошую реакцию и сноровку. В итоге соревнований победила дружба.

Напомним, что спортивные мероприятия под присмотром инструкторов проводятся в соцучреждениях регулярно.

Фото: https://gov-murman.ru