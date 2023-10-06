День города: 7 октября центр Мурманска освободят от автомашин

Согласно постановлению администрации города Мурманска №3454 будут введены временные ограничения в части запрета остановки, стоянки и освобождения от транспорта:

— ул. Профсоюзов - от ул. Пушкинской до ул. Ленинградской - с 00 до 16 часов 30 минут 7 октября;

— просп. Ленина - от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса - с 00 до 16 часов 30 минут 7 октября;

— ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской - с 00 до 22 часов 7 октября;

— площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 20 часов 6 октября до 22 часов 7 октября;

— ул. Воровского - от дома 13 по ул. Воровского до просп. Ленина - с 00 до 22 часов 7 октября;

— ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 00 до 22 часов 7 октября;

— ул. Академика Книповича по чётной стороне - от ул. Шмидта до просп. Ленина - с 00 до 16 часов 30 минут 7 октября.

Также будет приостановлено движение всех видов транспорта:

— на время проведения XIII автомотопробега «Кола — Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») — просп. Кольский — просп. Ленина (до ул. Карла Маркса) - с 10 часов 50 минут до 11 часов 30 минут 7 октября;

— на время проведения 87-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») — просп. Кольский — просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) - с 11 до 12 часов 30 минут 7 октября.

По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий открывать движение транспорта.

Кроме того, будут введены временные ограничения в части запрета движения транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

— по ул. Профсоюзов - от ул. Пушкинской до ул. Ленинградской - с 00 до 16 часов 30 минут 7 октября;

— по просп. Ленина - от ул. Комсомольской до ул. Карла Маркса - с 8 до 16 часов 30 минут 7 октября;

— по ул. Ленинградской - от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской - с 00 до 22 часов 7 октября;

— по площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 20 часов 6 октября до 22 часов 7 октября;

— по ул. Воровского - от дома 13 по ул. Воровского до просп. Ленина - с 00 до 22 часов 7 октября;

— по ул. Воровского - от ул. Коминтерна до просп. Ленина - с 00 до 23 часов 59 минут 7 октября.