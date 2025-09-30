День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центра

К 109-летию со дня образования в Мурманске состоится 50 мероприятий. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«4 октября мы будем отмечать День города-героя Мурманска, столицы русской Арктики. В рамках праздника на девяти площадках во всех округах пройдет 50 различных мероприятий — от концертных программ до спортивных забегов», — отметил Андрей Чибис.

Одним из основных событий станет большая концертная программа в центральном сквере у областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Здесь с 14.00 до 17.00 для жителей и гостей города выступят хоровые коллективы и солисты музыкальных школ, а также мурманские музыкальные группы. Помимо этого, будут организованы мастер-классы, выставка репродукций работ мурманских художников и игровые программы.

Главная сцена праздника будет расположена на площади перед конгресс-отелем «Меридиан». С 16.00 до 21.00 здесь выступят творческие коллективы города и области, в том числе Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Приглашенные участники концертной программы — арт-группа «Хор Турецкого» и заслуженный коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра (город Минск).

Вечер завершится пиротехническим шоу.

Подробнее о программе празднования доложил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/