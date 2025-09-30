День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центраС 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.25 08:45

День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центра

К 109-летию со дня образования в Мурманске состоится 50 мероприятий. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера на оперативном совещании сообщил глава региона Андрей Чибис.

«4 октября мы будем отмечать День города-героя Мурманска, столицы русской Арктики. В рамках праздника на девяти площадках во всех округах пройдет 50 различных мероприятий — от концертных программ до спортивных забегов», — отметил Андрей Чибис.

Одним из основных событий станет большая концертная программа в центральном сквере у областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Здесь с 14.00 до 17.00 для жителей и гостей города выступят хоровые коллективы и солисты музыкальных школ, а также мурманские музыкальные группы. Помимо этого, будут организованы мастер-классы, выставка репродукций работ мурманских художников и игровые программы.

Главная сцена праздника будет расположена на площади перед конгресс-отелем «Меридиан». С 16.00 до 21.00 здесь выступят творческие коллективы города и области, в том числе Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота. Приглашенные участники концертной программы — арт-группа «Хор Турецкого» и заслуженный коллектив Белорусского государственного академического музыкального театра (город Минск).

Вечер завершится пиротехническим шоу.

Подробнее о программе празднования доложил временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

Комментарии

-

Последние комментарии

Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
