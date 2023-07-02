День города в Кандалакше отмечали два дня и на разных площадках

2 июля основные события развернулись на Морской набережной Кандалакши. Здесь был организованы концерт «С праздником, любимый город!», чемпионат по силовому экстриму, летняя битва «Юкигассен», водная битва, для желающих прошли мастер-классы по сапсерфингу и морским каякам, работали интерактивные игровые поляны, библиобус, передвижная выставка «Традиционные ремёсла Русского Севера», развернуты полевые кухни с поморской ухой и кашей.

С днём города жителей поздравили депутаты регионального парламента Евгений Никора и Василий Омельчук, представители муниципального образования, предприятий и организаций.

- Кандалакша - одно из активно развивающихся, перспективных муниципальных образований Мурманской области, - отметил в своём выступлении заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора. - За каждым успехом и достижением муниципалитета стоит огромный труд жителей и их любовь к родному городу, стремление сделать его более уютным, современным и красивым.

Парламентарий пожелал жителям Кандалакши здоровья, счастья, благополучия, успехов, а муниципальному образованию – дальнейшего развития и процветания. Он вручил Благодарственное письмо Мурманской областной Думы директору средней общеобразовательной школы №10 Елене Ивановой и Почётные грамоты регионального парламента директору муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» Василию Савенкову и заместителю главы районной администрации Андрею Антонову.

Также в рамках празднования был дан старт портовой гонке «Паруса Кандалакши» Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок» Кандалакшского залива» и прошли областные соревнованиям по парусному спорту «Кубок Барыни».

Завершил праздник фестиваль «Яркая Кандалакша».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28180/