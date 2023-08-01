День информирования по промежуточным итогам реализации национального проекта «Производительность труда» прошёл на предприятиях АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал»

На мероприятии были представлены результаты работы по диагностике процессов и представлены предложенные решения. Напомним, эти предприятия стали участниками национального проекта в феврале 2023 года.

«Закончился этап диагностики, далее проект переходит на фазу внедрения, на которой будут проходить физические изменения в пилотных потоках, на эталонном участке внедряться инструменты бережливого производства», - рассказала руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области Елена Григорьева.

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов отметил, что цель проекта – повышение производительности труда за счёт внедрения производственных систем и элементов бережливого производства. Ключевое направление работы связано с повышением технической готовности производственного оборудования. Результат, на который ориентируются на предприятиях, это ежегодный прирост производительности труда, снижение себестоимости переработки грузов, увеличение прибыли. И за счёт этих показателей - увеличение отчислений в бюджет Российской Федерации.

«Выражаем благодарность экспертам Регионального центра компетенций Мурманской области, а также сотрудникам предприятия, которые несмотря на большое количество производственных задач принимают активное участие в реализации программы», - отметил исполнительный директор предприятий Алексей Рыкованов.

«Важность национального проекта «Производительность труда» отмечена на самом высоком уровне Президентом России В.В. Путиным. Проект является одним из рабочих инструментов оказания поддержки бизнеса со стороны государства, который помогает без дополнительных финансовых вложений, а путем передачи компетенций, повысить внутреннюю эффективность предприятия», - прокомментировала первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252526%2Fwall-149919532_3324