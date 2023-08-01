Право на бесплатные автономные дымовые пожарные извещатели получили северяне, воспитывающие детей-инвалидовОбъявлен конкурс для педагогов, переехавших в Мурманскую область, на получение единовременной выплаты в 500 тысяч или 1 млн рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 13:00

День информирования по промежуточным итогам реализации национального проекта «Производительность труда» прошёл на предприятиях АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал»

На мероприятии были представлены результаты работы по диагностике процессов и представлены предложенные решения. Напомним, эти предприятия стали участниками национального проекта в феврале 2023 года.

«Закончился этап диагностики, далее проект переходит на фазу внедрения, на которой будут проходить физические изменения в пилотных потоках, на эталонном участке внедряться инструменты бережливого производства», - рассказала руководитель Регионального центра компетенций Мурманской области Елена Григорьева.

Исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов отметил, что цель проекта – повышение производительности труда за счёт внедрения производственных систем и элементов бережливого производства. Ключевое направление работы связано с повышением технической готовности производственного оборудования. Результат, на который ориентируются на предприятиях, это ежегодный прирост производительности труда, снижение себестоимости переработки грузов, увеличение прибыли. И за счёт этих показателей - увеличение отчислений в бюджет Российской Федерации.

«Выражаем благодарность экспертам Регионального центра компетенций Мурманской области, а также сотрудникам предприятия, которые несмотря на большое количество производственных задач принимают активное участие в реализации программы», - отметил исполнительный директор предприятий Алексей Рыкованов.

«Важность национального проекта «Производительность труда» отмечена на самом высоком уровне Президентом России В.В. Путиным. Проект является одним из рабочих инструментов оказания поддержки бизнеса со стороны государства, который помогает без дополнительных финансовых вложений, а путем передачи компетенций, повысить внутреннюю эффективность предприятия», - прокомментировала первый заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Лящук.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252526%2Fwall-149919532_3324

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Анатолий
30.07.23 14:53
Объясните,кто поставляет свежевыловленного сига на рынок Мончегорска,значит кому-то можно ловить сетями на Имандре и зимой и летом?
Комментарий к новости:Любители сига установили десять ставных рыболовных сетей в акватории озера Имандра
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Комментарий к новости:Тимур Иващенко, адвокат Мурманской коллегии адвокатов: о законной ловле краба в Мурманской области, или Одна поучительная история лицензионной ловли деликатесов
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
-Правовая консультация (18+)Эксперт «SuperJob» рассказал, за что могут уволить на испытательном сроке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Земля. Территория загадок». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Помогут ли спецсчета снизить задолженность россиян за ЖКУ, которая выросла почти до 900 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно снижаются, рубль уступает позиции доллару и евро-PRO Энергетику (18+)В июле 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 838,2 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 августа-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика