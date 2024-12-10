День Конституции РФ Мурманская область отметит волонтёрскими акциями, правовыми часами и беседами о важном

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В этом году к памятному дню по всей Мурманской области запланировано проведение множества мероприятий.

«День Конституции РФ – ещё одно праздничное событие декабря. В этом году в библиотеках, музеях и культурных центрах, а также образовательных организациях Мурманской области запланировано свыше 70 просветительских акций и событий», – сказал вчера глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

Заполярных школьников и студентов ждут викторины и информационные часы, посвященные изучению и пониманию главного документа страны. Ребята также напишут Всероссийский тест на знание Конституции РФ, а северянам, достигшим 14 лет, по традиции в торжественной обстановке вручат первые паспорта.

«Обширная программа просветительских событий запланирована в молодёжных пространствах «СОПКИ»: юные посетители примут участие в правовых квизах и викторинах, узнают об истории Конституции РФ и обсудят главный документ страны. На улицах городов в памятный день пройдут волонтерские акции: добровольцы будут раздавать экземпляры документа всем желающим, а также проверять северян на знание основных положений Конституции страны. К знаменательной дате будет приурочено очередное мероприятие проекта «Арктический диалог», с заполярной молодёжью встретится Герой России Иван Хрусталёв», – рассказала вчера министр культуры Мурманской области Ольга Обухова на оперативном совещании регионального правительства.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, кроме того, в День Конституции РФ специалисты областной научной библиотеки подготовили познавательную программу «Конституция России: понимай и изучай» и информационный час «Основной закон страны», которые познакомят посетителей с этапами создания Конституции России и её основными положениями. Также в библиотеке пройдёт встреча с уполномоченным по правам человека в Мурманской области. А в областной детско-юношеской библиотеке в преддверии памятной даты организованные группы юных северян смогут принять участие в познавательной беседе о символах российской государственности, а все желающие ребята – проверить свои знания в правовой онлайн-викторине «Мы – будущее России» и ознакомиться с тематическими книжными выставками.

Подробности обо всех мероприятиях можно найти в госпабликах областных и муниципальных учреждений, а также в разделе «Афиша» на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/