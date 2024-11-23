День матери - о празднике сухим языком Мурманскстата

Последнее воскресенье осени в России отмечается День матери. Этот замечательный и трогательный праздник напоминает, что в жизни каждого из нас самый главный человек – мама.

Как сообщает Мурманскстат, в 2023 году в Мурманской области проживали 347,1 тысячи женщин, из них 44 процента – в репродуктивном возрасте.

В регионе в прошлом году родились 5458 детей, в том числе 62 пары двойняшек. Соотношение мальчиков и девочек составило 52 процента против 48. Средний возраст матери при рождении детей – 29 лет.

Впервые испытали радость материнства 2,2 тысячи женщин, во второй раз – 1,8 тысячи, в третий и последующие разы – 1,4 тысячи северянок - представительниц прекрасного пола.

Как отмечает статистическое ведомство, на решение женщины родить ребёнка влияют многие факторы, в том числе семейное положение. Большинство детей (81 процент) родилось в зарегистрированном браке.

Инфографика предоставлена Мурманскстатом.