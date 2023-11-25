День морской пехоты впервые отметят в Североморске

Праздничные мероприятия стартуют 26 ноября в 12.00 на Приморской площади флотской столицы.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, жителей и гостей флотской столицы ждут показательные выступления группы рукопашного боя, спортивные мероприятия, концерт ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и коллективов города, выставка техники. Также для посещения будут открыты десантные корабли Северного флота – БДК «Иван Грен», БДК «Александр Отраковский» и ДК «Николай Рубцов».

Во время праздничных мероприятий будет работать ярмарка и мобильный пункт отбора на контрактную службу.