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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.24 10:15

«День мойвы» в Мурманской области перерос в «Месяц мойвы»

Вылов мойвы в Баренцевом море составил более 41 тысячи тонн - на 88,5% выше уровня прошлого года. Транспортные суда планово заходят в порт Мурманска для разгрузки с уловами, рыба поступает в розницу, продаётся на городской ярмарке и уходит по регионам.

Развитие путины обсудили на очередном штабе по оперативному регулированию добычи мойвы в Баренцевом море.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, по состоянию на 18 марта текущего года на промысле мойвы в Баренцевом море находилось 7 судов (на 5 судов больше, чем на аналогичную дату 2023 г.), но меньше, чем неделю ранее.

Российские рыбаки показывают хороший результат, при этом для максимального освоения национальной квоты России (примечание ред. - 78,2 тысячи тонн) необходимо нарастить промысловые усилия - путина находится в завершающейся стадии.

На штабе традиционно обсудили прогноз по миграциям мойвы, работу Мурманского морского рыбного порта по обслуживанию рыбных грузов и вопросы сбыта продукции.

Представители ММРП заверили, что весь заявленный объём на выгрузку согласован с рыбаками - дефицита мощностей по хранению и обслуживанию не будет.

Напомним, что правительство Мурманской области совместно с рыбаками в честь прихода первого улова организовали ярмарку: рыбу раскупили практически за 4 часа. Из-за постоянного спроса, региональные власти продлили праздник сначала на неделю, потом ярмарка переросла в «Месяц мойвы» и распространилась в область, за пределы города.

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