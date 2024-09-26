«День на рабочем месте»: студенты Мурманского кооперативного техникума посетили областную Думу

«День на рабочем месте» для будущих юристов прошёл с председателем комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике Ириной Просоленко.

Парламентарий подробно рассказала о деятельности высшего законодательного и представительного органа власти, который в этом году отмечает тридцатилетний юбилей, о законотворческом процессе, работе с обращениями граждан в избирательном округе, своем профессиональном пути.

С деятельностью регионального парламента студенты смогли познакомиться и лично, посетив заседание комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и первое после парламентских каникул заседание Думы.

Комментируя встречу, Ирина Просоленко отметила её важность для обеих сторон:

— Молодому поколению интересно узнать, как «живёт» законодательный орган власти, регулирующий практически все сферы жизни нашего региона и северян. Нам, в свою очередь, интересно узнавать, что волнует молодёжь, их ожидания.

Депутат подчеркнула, что в Мурманской области очень талантливые, яркие и по-хорошему амбициозные молодые люди, которые станут достойной сменой.

Студенты поделились, что узнали много нового о буднях законодателей, не все было понятно, но есть мотивация для дальнейшего развития.

Насыщенный день завершился напутственными словами и презентами от председателя областной Думы Сергея Дубового.

В этом году, в рамках празднования 30-летнего юбилея Мурманской областной Думы, в региональном парламенте на различных мероприятиях побывали 160 школьников и студентов.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bef/4jqv9vr2f666srxmtlyt23jf01ei69ri.jpg