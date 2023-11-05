День народного единства в Мурманске отметили хороводом и митингом

4 ноября в сквере на улице Ленинградской развернулся фестиваль национальных культур «Не хлебом едины».

Мурманчан ждала программа от участников Дома дружбы, выставки национальных культурных объединений Мурманской области и мастеров декоративно-прикладного искусства, тематические площадки, отражающие быт и культуру народов нашей страны.

На площадке саамского подворья в традиционном жилище саамов – куваксе – была открыта выставка мастеров саамского рукоделия.

Как сообщает администрация города Мурманска, в стилизованном казачьем курене гости праздника знакомились с предметами быта, костюмами и оружием российского казачества.

Ярким пунктом программы стал «Хоровод Единства», закруживший участников и гостей фестиваля. Затем начался митинг-концерт. С праздником северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26050&page=1