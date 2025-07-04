День независимости: курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. В центре внимания трейдеров остаётся встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

По сообщению finmarket.ru, объёмы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно дешевеет к японской иене.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тысячи, а не на 139 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали её подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезервом.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о планах направить официальные уведомления торговым партнёрам страны о введении новых торговых пошлин уже в ближайшие дни. Отсрочка на вступление в силу повышенных тарифов истекает 9 июля. По словам Трампа, новые пошлины будут находится в диапазоне от 10% до 70%.

По состоянию на 9.27 мск за евро давали $1,1782 по сравнению с $1,1757 на закрытие торгов в четверг, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3680 по сравнению с $1,3655 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.27 мск понизился на 0,47% - до 144,25 иены против 144,93 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань просела примерно на 0,1% и торгуется на уровне 7,1619 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,68/84,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 103 копейки, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,89-80,99 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля, а также итоги очередного телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0105 рубля (+4,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 копейки выше уровня действующего официального курса.