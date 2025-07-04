Минтруд РФ не планирует в этом году увеличение квот на иностранную рабочую силуБассейну в Росляково — быть!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 10:30

День независимости: курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо опускаются утром в пятницу после умеренного снижения по итогам предыдущей сессии. Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. В центре внимания трейдеров остаётся встреча ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Как писали СМИ, на этой встрече восьмерка стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки.

По сообщению finmarket.ru, объёмы торгов на мировых рынках в пятницу, как ожидается, будут ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, а также активно дешевеет к японской иене.

Участники рынка продолжают оценивать статданные по американскому рынку труда. Как стало известно накануне, количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 147 тысяч консенсус-прогноз предполагал рост на 110 тысяч. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 144 тысячи, а не на 139 тысяч, как сообщалось ранее.

Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% с майских 4,2%. Эксперты в среднем ожидали её подъема до 4,3%.

Более сильные, чем ожидалось, данные снижают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федрезервом.

Тем временем президент США Дональд Трамп объявил о планах направить официальные уведомления торговым партнёрам страны о введении новых торговых пошлин уже в ближайшие дни. Отсрочка на вступление в силу повышенных тарифов истекает 9 июля. По словам Трампа, новые пошлины будут находится в диапазоне от 10% до 70%.

По состоянию на 9.27 мск за евро давали $1,1782 по сравнению с $1,1757 на закрытие торгов в четверг, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3680 по сравнению с $1,3655 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.27 мск понизился на 0,47% - до 144,25 иены против 144,93 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань просела примерно на 0,1% и торгуется на уровне 7,1619 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,68/84,86 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 103 копейки, средний курс продажи вырос на 88 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,89-80,99 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют заявления представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля, а также итоги очередного телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся накануне вечером. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0105 рубля (+4,05 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:30«Ледоколы войны». Документальный цикл (16+)16:15«Питер - Москва». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Кольского Заполярья цены снизились на свежую белокочанную капусту, картофель и куриные яйца-PRO Валюту (16+)День независимости: курс доллара США умеренно снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор посетил Мурманскую областную электросетевую компанию и встретился с её коллективом-PRO ЖКХ (18+)При довольно высоком уровне недовольства сферой ЖКХ россияне остаются в стороне от решения вопросов в этой сфере-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»