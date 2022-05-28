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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.22 14:45

День образования Мурманской области северяне встречают на Фестивале народного творчества и современного искусства

День образования Мурманской области жители и гости региона встречают на Фестивале народного творчества и современного искусства, который стартовал сегодня в рамках масштабного форума «КультАрктика» на площади Пять Углов в центре Мурманска.

Гости праздника могут посетить интерактивные площадки «Саамский островок», «Казачьи щермиции» и «Поморские игромы», на которых участникам предложат традиционные игры и танцы, а также состязания в ловкости и силе. Здесь же работает павильон «Ремесленный этно-фьюжн», в котором можно полюбоваться экспонатами выставки народного костюма и принять участие в мастер-классах по традиционным ремёслам от мастеров из Апатитов, Североморска, Ловозера и Мончегорска.

Кроме того, у горожан и гостей заполярной столицы есть уникальная возможность присоединиться к созданию двух арт-объектов. Первый – Арктический вернисаж «Северные росписи» – представляет собой большой куб с контурами узоров беломорских, мезенской, городецких и пермогорских росписей. Каждый посетитель может почувствовать себя художником и попробовать свои силы в декорации арт-объекта. Второй – «Айсберг» – представляет собой инсталляцию, олицетворяющую чистый лист, постепенно наполняющийся цветом. Тематические фотозоны и арт-инсталляции, отражающие колорит Кольского края, расположены на интерактивной площадке «АРКТИК HOUSE». Все арт-площадки работают на центральной площади Мурманска в течение всего праздника.

Не менее насыщенной будет концертная программа уличного фестиваля. В рамках музыкального марафона на главной фестивальной сцене выступят творческие делегации из 14 муниципалитетов региона. В 18.30 с концерта известной фолк-группы «Пелагея» начнется блок выступлений приглашенных артистов. Продолжит марафон блогер-варганист из Казани Ильдар Гимадиев, а завершит праздник на площади Пять Углов уличная дискотека с участием гостя из Москвы диджея Решетникова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Форум «КультАрктика» проходит в Мурманской области под девизом «Арктика – территория традиций и эксперимента» с 27 по 29 мая. Программа форума также включает гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня» и показы кино в уличном кинотеатре «Сполохи» на улице Воровского, посетить которые все желающие смогут до 19 часов 29 мая.

Фото и видео: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294351%2Fwall-4185250_153233

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