День образования органов безопасности

Любая история имеет свою предысторию, и было бы ошибочно считать, что в 1918 году наша военная контрразведка возникла буквально на пустом месте. Впрочем, то же самое писалось и про Вооруженные Силы, вдруг «родившиеся» в боях под Псковом 23 февраля того же года. На самом же деле регулярная российская армия была сформирована как минимум три столетия назад. Так что и работа по её контрразведывательному обеспечению — то есть поиск вражеских лазутчиков, возможных перебежчиков и предателей, а также дезинформация неприятеля - проводилась изначально, хотя специальных контрразведывательных органов в XVIII столетии ещё не было. Они появились перед Отечественной войной 1812 года, когда на основе так называемого Учреждения для управления Большой действующей армией была создана Высшая воинская полиция, выполнявшая функции разведки в интересах действующей армии, контршпионажа, а также полицейские функции.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, первоначально стали образовываться тайные канцелярии, тайные экспедиции и органы сыска. За несколько веков эти органы трансформировались, менялись названия, структура, численность, но неизменной всегда оставалась одна главная задача, которая актуальна и в наши дни: «Обеспечение безопасности государства».

После «Семёновской истории» - возмущения в лейб-гвардии Семёновском полку в октябре 1820 года было решено принять беспрецедентные меры и учредить Тайную военную полицию, которая бы отслеживала настроения не только нижних чинов, но и офицерского состава войск гвардии.

Николаем I в 1826 году создан один из первых сыскных органов в Российской империи — Третье отделение в составе собственной его императорского величества канцелярии. Его исполнительным органом стал отдельный корпус жандармов. Первым руководителем этого могущественного ведомства и первым шефом жандармов стал Александр Христофорович Бенкендорф.

Третье отделение решало вопросы первостепенной важности по линии политического сыска, его сотрудники занимались внешней разведкой. Данное направление возглавлял Адам Сактынский. Его по праву можно назвать первым основателем внешней разведки. Именно он создал агентурную сеть из литераторов, куда входили И.С. Тургенев и И.Ф. Тютчев.

В 1880 году Третье отделение было реорганизовано в Департамент государственной полиции при МВД. Накануне февральской революции 1917 года в стране сложилась достаточно стройная система правоохранительных органов и спецслужб, включающих в себя военную разведку и контрразведку Генерального штаба, общую и политическую полицию, а также жандармский корпус.

В целом же система жандармских управлений и охранных отделений с мощной и разветвленной агентурой практически во всех слоях общества фактически стала прообразом будущих структур ВЧК-КГБ. На протяжении 19-го столетия укреплялась и структурировалась военная и военно-политическая разведка. К началу 20-го века, а затем вплоть до 1917 года в России действовали довольно эффективно спецслужбы: разведки (военная разведка Генерального штаба), внутренней безопасности (Корпус жандармов и охранные отделения Департамента полиции).

Революция 1917 года и глобальный геополитический разлом привели к полному распаду специальных служб царской России. Однако ни одна страна, независимо от ее общественно-политического строя, не может существовать без определённых государственных институтов, в число которых входят и органы безопасности. Именно на крутых поворотах нашей истории в период наибольших испытаний российские спецслужбы действовали наиболее энергично и результативно. Сформированные в конце 1917 года органы ВЧК вели активную борьбу со спецслужбами противника и враждебными новой власти организациями.

События 1917 года показали, что существование норм государства невозможно без специальных служб, защищающих государственный строй. Большевики, которые прошли школу в царской охране и сохранившие более деятельную организацию как в центре, так и на местах, прекрасно это понимали. Поэтому одним из первых декретов новой власти был декрет о создании 7 (20) декабря 1917 года всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским. Эти три буквы стали одними из самых знаменитых аббревиатур ХХ столетия, которые положили начало создания современных органов безопасности.

Со дня образования органов ВЧК прошло почти 100 лет, а детище Ф.Э. Дзержинского живёт и развивается. ВЧК претерпело за век много изменений. Но цель и задачи остались неизменными. Это не только безопасность и защита граждан и удержание нынешних геополитических рубежей, но и обеспечение достойной роли и места России на мировой арене.

Сегодня мы отмечаем праздник сотрудников безопасности на основании Указа Президента РФ от 20 декабря 1995 года №1280 «Об установлении Дня работников органов безопасности Российской Федерации». В этот день мы чествуем тех, кто стоит на страже национальных интересов государства, защищает его суверенитет и территориальную целостность, конституционный строй и безопасность наших граждан, являясь образцом мужества, особого склада характера, твёрдой веры в свою страну, в правоту и справедливость своего дела, в то, что судьба Отечества превыше всего.

Фото: https://alatir.bezformata.com/listnews/organov-bezopasnosti-rossiyskoy-federatcii/100721600/?amp=1