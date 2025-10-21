День отца понравился россиянам: 56% одобряют, ещё 29% относятся спокойно

В преддверии Дня отца эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснили для РИА «Новости», как представители экономически активного населения России относятся к этому относительно новому празднику. В опросе приняли участие 1600 граждан из всех округов страны.

56% россиян относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье. Создает баланс с Днём матери, подчеркивая ценность обоих родителей. Даёт повод выразить благодарность и внимание, что укрепляет семейные связи».

Практически каждый третий (29%) выразил нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 2% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 13% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике («Слишком много праздников»).

К новому празднику положительно относятся 55% мужчин и 57% женщин. Нейтральную позицию занимают 28% представителей сильного пола и 30% россиянок.

Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (59%): «Я сам — отец и очень этому рад».

Время проведения опроса: 1—16 октября 2025 года.