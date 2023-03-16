«День отдыха»: Мурманский областной драматический театр анонсировал премьеру нового спектакля

События спектакля, поставленного по пьесе Валентина Катаева, происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости.

События спектакля, поставленного по пьесе Валентина Катаева, происходят в Доме отдыха, куда прибывает добросовестный агент по снабжению, чтобы взять подпись на документе у начальника, проводящего здесь свой выходной. Однако, проникнуть мимо бдительных служащих не так-то просто, приходится притвориться мужем знаменитости.

В результате запускается цепь случайных событий, ошибок и нелепых комических ситуаций...

Как сообщает vk.com/murmanculture, в спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Владимир Равданович, Елена Царёва; артисты Диана Артемова, Наталья Волкова, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Маргарита Османова, Александр Покатнёв, Ирина Рыдзелева.

Премьера нового спектакля «День отдыха» состоится 25 и 26 марта в 19.00.

Фото и видео: https://vk.com/video-139605315_456239402