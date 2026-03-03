В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
День открытых дверей для будущих заполярных медиков собрал рекордные 600 участников

На оперативном совещании правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила, что в Мурманске в четвертый раз состоялся традиционный День открытых дверей для будущих медицинских работников. Он собрал рекордное количество участников – порядка 600 человек, из которых более 450 — учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ региона. 

В Мурманскую области прибыли представители пяти ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга, Архангельска и Твери. Вместе с представителями Мурманского арктического университета, в котором по поручению губернатора Андрея Чибиса открыт набор на медицинские специальности, и Мурманского медицинского колледжа они презентовали будущим абитуриентам все возможности для получения востребованных и престижных профессий. Программа также включала работу 20 специализированных площадок, на которых медицинские учреждения региона провели тематические мастер-классы.

«За четыре года дни открытых дверей посетили больше 2300 человек. Такой интерес доказывает, что медицина — это призвание, которое выбирают осознанно. Региональный Минздрав поддерживает будущих медиков с первых шагов. Все мероприятия осуществляются в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Нам важно не просто пригласить ребят на учебу, а быть рядом на каждом этапе: помогать во время обучения, создавать достойные условия для жизни и работы, а также обеспечивать преемственность. По завершении обучения мы будем рады видеть вас в составе профессионального медицинского сообщества Кольского Заполярья», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с Мурманским областным центром повышения квалификации специалистов здравоохранения. В этом году площадкой для проведения мероприятия стал Мурманский медицинский колледж.

Основная цель мероприятия заключалась в профессиональной ориентации молодежи и оказании практической помощи при выборе высшего или среднего специального учебного заведения.

Абитуриенты и их родители получили исчерпывающую информацию о порядке поступления, условиях заключения договоров о целевом обучении и перспективах трудоустройства в государственные медицинские организации Кольского Заполярья.

В 2025 году от Мурманской области были зачислены 85 студентов в 11 вузов страны (что на 19% больше, чем в 2024 году) и 47 ординаторов в 13 вузов. В этом году заявка регионального Минздрава включает 91 целевое место по программам специалитета в 10 российских вузах и 44 места в ординатуре 11 вузов. Подробнее с условиями целевой кампании можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.
Привлечение медицинских кадров — одна из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!». Мурманская область активно участвует в целевом обучении как в медицинских вузах, так и в медицинских колледжах, сопровождает специалистов не только после трудоустройства, но и в процессе учебы. Для студентов-целевиков предусмотрена повышенная стипендия, а во время производственной практики студенту оплачивается проезд к месту ее прохождения и проживание. При трудоустройстве у молодых специалистов есть возможность получить региональную выплату, которая при суммировании с федеральной может достигать 2 млн рублей.

 

 

