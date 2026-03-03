День открытых дверей для будущих заполярных медиков собрал рекордные 600 участников

На оперативном совещании правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко сообщила, что в Мурманске в четвертый раз состоялся традиционный День открытых дверей для будущих медицинских работников. Он собрал рекордное количество участников – порядка 600 человек, из которых более 450 — учащиеся 9–11-х классов общеобразовательных школ региона.

В Мурманскую области прибыли представители пяти ведущих медицинских вузов Санкт-Петербурга, Архангельска и Твери. Вместе с представителями Мурманского арктического университета, в котором по поручению губернатора Андрея Чибиса открыт набор на медицинские специальности, и Мурманского медицинского колледжа они презентовали будущим абитуриентам все возможности для получения востребованных и престижных профессий. Программа также включала работу 20 специализированных площадок, на которых медицинские учреждения региона провели тематические мастер-классы.

«За четыре года дни открытых дверей посетили больше 2300 человек. Такой интерес доказывает, что медицина — это призвание, которое выбирают осознанно. Региональный Минздрав поддерживает будущих медиков с первых шагов. Все мероприятия осуществляются в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Нам важно не просто пригласить ребят на учебу, а быть рядом на каждом этапе: помогать во время обучения, создавать достойные условия для жизни и работы, а также обеспечивать преемственность. По завершении обучения мы будем рады видеть вас в составе профессионального медицинского сообщества Кольского Заполярья», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Организатором мероприятия выступило Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с Мурманским областным центром повышения квалификации специалистов здравоохранения. В этом году площадкой для проведения мероприятия стал Мурманский медицинский колледж.

Основная цель мероприятия заключалась в профессиональной ориентации молодежи и оказании практической помощи при выборе высшего или среднего специального учебного заведения.

Абитуриенты и их родители получили исчерпывающую информацию о порядке поступления, условиях заключения договоров о целевом обучении и перспективах трудоустройства в государственные медицинские организации Кольского Заполярья.

В 2025 году от Мурманской области были зачислены 85 студентов в 11 вузов страны (что на 19% больше, чем в 2024 году) и 47 ординаторов в 13 вузов. В этом году заявка регионального Минздрава включает 91 целевое место по программам специалитета в 10 российских вузах и 44 места в ординатуре 11 вузов. Подробнее с условиями целевой кампании можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области.

Привлечение медицинских кадров — одна из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!». Мурманская область активно участвует в целевом обучении как в медицинских вузах, так и в медицинских колледжах, сопровождает специалистов не только после трудоустройства, но и в процессе учебы. Для студентов-целевиков предусмотрена повышенная стипендия, а во время производственной практики студенту оплачивается проезд к месту ее прохождения и проживание. При трудоустройстве у молодых специалистов есть возможность получить региональную выплату, которая при суммировании с федеральной может достигать 2 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563141/#&gid=1&pid=1