День открытых дверей для мурманских десятиклассников провели в региональном парламенте

Учащихся школы №58 приветствовал депутат Герман Иванов. Он познакомил с историей и особенностями работы высшего законодательного и представительного органа власти Мурманской области.

Юные северяне узнали о тонкостях законодательного процесса, работе депутатов в избирательных округах, Молодежном парламенте при областной Думе и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, а также о том, что у российских парламентариев есть свой профессиональный праздник.

Для закрепления полученных знаний после вводной лекции Герман Иванов в игровой форме провёл устное тестирование. Ребята, успешно его прошедшие, получили памятные подарки.

Герман Иванов отметил, что Дни открытых дверей в Думе проводятся на регулярной основе:

— В этом, юбилейном для регионального парламента году, такие встречи с учащимися проводятся особенно часто. Мы рассказываем и показываем, как работает законодательный орган власти. Ребятам очень интересно не только послушать что-то из истории, но и побывать в залах, где принимаются важные для жителей региона решения, посидеть за рабочими местами депутатов. И этот интерес огромен, если они пришли сюда во время каникул.

Знакомство с Думой для школьников завершилось фотографией на память и познавательной экскурсией.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/2a8/ef9nsls13pr6bivutd2vr89r4u0nz18p.JPG