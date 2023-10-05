День открытых дверей для подростков проводит Культурно-выставочный центр Русского музея

Мурманский областной художественный музей 6 октября в 17.00 в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» проводит День открытых дверей для подростков 13-18 лет. Мурманчан приглашают стать частью музейных проектов: «Школа юного музейщика» и «Каскад. Проект как метод».

«Школа юного музейщика» (видео о программе: https://vk.cc/cqODzw) - музейно-образовательная программа для старшеклассников, в основе которой – идея приобщения школьников к музееведческой науке и к мировой художественной культуре через музееведение, знакомство с направлениями деятельности музея и приобретение практических навыков работы с музейными предметами. Занятия проводятся еженедельно, посещение — бесплатное. Продолжительность программы 2 года.

«Каскад. Проект как метод» (видео о проекте: https://vk.cc/cqODec) - независимая проектная школа для подростков в области современного искусства и слова. Подростки занимаются изучением современного искусства (инсталляции, перформативные практики, саунд-арт, медиапроекты и др.) под руководством современных художников и кураторов. В конце года каждый представляет свой творческий проект на совместной выставке. Проект даёт возможность подросткам реализовать свои идеи в сфере современного искусства. Участие в проекте бесплатное. Продолжительность проекта 1 год, занятия проходят 1 раз в неделю.

Вход свободный.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457261761%2Falbum-11742142_00%2Frev