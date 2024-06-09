День открытых дверей для предпринимателей проводит региональный Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, продолжая участвовать в реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, 25 июня проводит очередной День открытых дверей для предпринимателей.

Во время проведения мероприятия специалистами управления будут проведены индивидуальные консультации для хозяйствующих субъектов по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, требований технических регламентов Таможенного союза.

Для участия в мероприятии для предпринимателей предварительная запись не требуется. Консультирование проводится в порядке живой очереди и по телефону.

Мероприятие будет проходить с 13.00 до 16.00 мск в территориальном отделе, расположенном в подконтрольном муниципальному образованию Мурманской области, включая территории, где находятся обособленные рабочие места.

Адреса проведения Дня открытых дверей для предпринимателей: Кандалакшский и Терский районы, г. Полярные Зори: г. Кандалакша, ул. Горького, 4, каб. 3. Телефон (881533) 3-15-75.