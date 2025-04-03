День открытых дверей для студентов Мурманского кооперативного техникума прошёл в областной Думе

Председатель комитета по социальной политике и делам семьи Станислав Гонтарь познакомил учащихся с деятельностью и историей регионального парламента, провёл небольшую викторину и ответил на вопросы студентов.

- К нам в гости сегодня пришли ребята, многие из которых обучаются по направлению «Правоохранительная деятельность». Впоследствии они будут заниматься защитой прав и свобод граждан, охраной общественного порядка, и, конечно, им уже сейчас интересно знать, где и как принимаются законы, по которым живёт наш регион, - отметил парламентарий. – Часть сегодняшней встречи посвящена Году защитника Отечества, мы поговорили об обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны, затронули тему специальной военной операции и волонтерства.

- Мне было интересно узнать, как работает законодательная власть региона, как принимаются законы, как они обсуждаются, - поделился своими впечатлениями студент второго курса техникума Роман Дуплищев. – Также было интересно напрямую пообщаться с депутатами.

Завершилось мероприятие познавательной экскурсией по Думе, а также общим фотографированием в большом зале заседаний и в кабинете депутата.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/53b/bbrmalc8qis74x89wne9bmrc7f4iy5ks.JPG