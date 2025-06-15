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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.25 16:00

День открытых дверей: Мурманский арктический университет открыл свои двери для будущих абитуриентов и их родителей

14 июня на десяти тематических площадках были представлены все институты, факультеты и колледжи университета, что позволило более 300 гостям из Мурманской области и других городов России получить ответы на вопросы об обучении.

На площадках работали преподаватели, студенты и курсанты, которые делились своими впечатлениями о жизни в самом арктическом университете и отвечали на вопросы о студенческой жизни, научной деятельности, карьерных перспективах, о стажировках и обменных программах. День открытых дверей стал отличной возможностью для всех желающих ознакомиться с основными датами приёмной кампании, условиями поступления, узнать о направлениях подготовки, востребованных на рынке труда.

«Летний день открытых дверей фактически запускает приёмную кампанию МАУ 2025 года. В этом году нам выделено 1025 бюджетных мест. В отличии от прошлых лет увеличено количество мест на очную форму обучения. Это особенно важно для инженерно-технических направлений подготовки. Мы очень ждём абитуриентов, наших будущих студентов в приёмной комиссии университета с 20 июня по 25 июля», – отметила первый проректор Мурманского арктического университета Мария Князева.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548459/#&gid=1&pid=3

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