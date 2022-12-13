День открытых дверей по вопросам введения Единого налогового счёта

С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов - Единый налоговый счёт. Внедрение института ЕНС позволит упростить процедуру перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и свести к минимуму вероятность допущения ошибок при перечислении платежей.

С целью информирования северян о преимуществах ЕНС, изменениях порядка и сроков уплаты обязательных платежей, а также о том, как организациям Мурманской области подготовиться к комфортному переходу на ЕНС, в налоговых органах региона 15 декабря пройдёт День открытых дверей.

Мероприятие состоится во всех обособленных подразделениях УФНС России по Мурманской области в соответствии с их графиком работы.

Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13169-den-otkrytyh-dverey-po-voprosam-vvedeniya-edinogo-nalogovogo-scheta/