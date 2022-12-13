День открытых дверей по вопросам введения Единого налогового счётаОпределены топ–5 направлений, куда стоит съездить зимой в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 17:00

День открытых дверей по вопросам введения Единого налогового счёта

С 1 января 2023 года все категории налогоплательщиков переходят на новую форму оплаты налогов и страховых взносов - Единый налоговый счёт. Внедрение института ЕНС позволит упростить процедуру перечисления денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации и свести к минимуму вероятность допущения ошибок при перечислении платежей.

С целью информирования северян о преимуществах ЕНС, изменениях порядка и сроков уплаты обязательных платежей, а также о том, как организациям Мурманской области подготовиться к комфортному переходу на ЕНС, в налоговых органах региона 15 декабря пройдёт День открытых дверей.

Мероприятие состоится во всех обособленных подразделениях УФНС России по Мурманской области в соответствии с их графиком работы.

Более подробную информацию можно получить по бесплатному номеру телефона Единого контакт-центра ФНС России 8-800-2222-222.

 

Фото:  https://citysever.ru/novostiq/13169-den-otkrytyh-dverey-po-voprosam-vvedeniya-edinogo-nalogovogo-scheta/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Об отсутствии любых форм соцподдержки в своих компаниях заявил каждый третий, или Как российские компании заботились о своих сотрудниках в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в Мурманской области с 1 января повысится минимальный взнос за капитальный ремонт-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 44 копейки, евро укрепился на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Продолжают поступать жалобы на недостаточное отопление в домах северян-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика