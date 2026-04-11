Мурманская область. Арктика (16+)11.04.26 16:00

День открытых дверей прошёл в Государственном архиве Мурманской области

В мероприятии, традиционно приуроченном ко дню рождения архивной службы в Кольском крае, принял участие депутат регионального парламента Михаил Белошеев.

- Много лет дружу с коллективом учреждения и неоднократно бывал на Дне открытых дверей, - отметил парламентарий в приветственном слове. – Меня всегда восхищала открытость учреждения, увлечённость сотрудников, с которой они рассказывают о своей работе, делятся интересными историческими фактами, демонстрируют уникальные документы, фото- и видеоматериалы. Но эта встреча особенная, потому что проходит она в год 110-летия Мурманска. Хотелось бы выразить благодарность работникам архива за подготовку экспозиций, посвящённых юбилею. Уверен, они вызовут искренний интерес у жителей и гостей города-героя.

Депутат пожелал сотрудникам и ветеранам архивной службы крепкого здоровья, благополучия, профессионального совершенствования, дальнейших успехов в работе и вручил награды областной Думы.

В этот день посетители архива имеют возможность побывать на экскурсии «Путешествие по архиву», поучаствовать в мастер-классах «Реставрация документов личного архива» и «Создание семейного архива», послушать лекции «Наскальное искусство Кольского Севера» и «Русский Север в судьбах кораблей-участников войны с Японией (1904-1905 гг.)», посетить выставки «Судьба человека в 10 фотографиях: Марина Петровна Скоромникова», «Мурманск сквозь время», «История одного символа», посмотреть документальный фильм «Патриархи мурманского краеведения. И.Ф. Ушаков».

Начало архивному делу на Мурмане было положено 10 апреля 1922 года, когда был создан Мурманский губернский отдел Центрального архива РСФСР. В настоящее время Государственный архив Мурманской области является крупнейшим среди архивных учреждений области источником информационных ресурсов по истории Кольского полуострова.

На 1 января 2026 года на хранении в Государственном архиве Мурманской области и в филиале учреждения в г. Кировске находятся 3115 архивных фондов, свыше 1,2 миллиона единиц хранения с документами о прошлом нашего края, в том числе свыше 50 тысяч единиц хранения фотодокументов и более 200 единиц хранения фонодокументов. Фонд научно-справочной библиотеки ГАМО и филиала насчитывает более 14,8 тысячи книг, журналов и подшивок газет.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34116/

