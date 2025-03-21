День открытых дверей прошёл в Мурманской областной Думе

Депутат Артур Попов 21 марта познакомил учеников мурманской гимназии №2 с работой представительного и единственного законодательного органа государственной власти Мурманской области.

— Это одна из лучших форм профессиональной ориентации школьников, в которой заинтересованы как преподаватели, так и сами ребята. Сегодня говорили о прошлом, настоящем и будущем – о вкладе земляков в Великую Победу, – отметил депутат.

Первой и главной локацией стал большой зал заседаний регионального парламента. Здесь ребята, удобно расположившись за рабочими местами депутатов, узнали об истории областной Думы, особенностях законотворческого процесса, о деятельности Молодежного парламента при Мурманской областной Думе и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Артур Попов также рассказал о работе комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации, который он возглавляет.

Важной частью встречи стала информация о героическом прошлом страны и региона – 80-летии разгрома немецко-фашистских войск в советском Заполярье, которое отметили в прошлом году и предстоящем юбилее Победы в Великой Отечественной войне.

Завершилось мероприятие общим фотографированием и вручением подарков самым активным участникам мини-викторины.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/309/n2egqns830smupwyldhn7suii3mlt9c1.JPG