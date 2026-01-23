День открытых дверей прошёл в региональном парламенте

В Мурманской областной Думе побывали учащиеся 9 и 10 классов мончегорской средней общеобразовательной школы №5 имени О.И. Семёнова-Тян-Шанского.

Школьников тепло приветствовали депутат Максим Иванов, руководитель аппарата областной Думы Светлана Виденеева и участник специальной военной операции и федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин.

Ребятам подробно рассказали об истории и сегодняшнем дне законодательного органа власти Мурманской области, о представленных в нём политических партиях, работе депутатов. Ещё одна часть встречи была посвящена героизму защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.

Затем юные гости охотно воспользовались предложенной возможностью и буквально засыпали вопросами основных спикеров мероприятия. У Романа Олешкина школьники спрашивали, что повлияло на его выбор стать профессиональным военным, и чувствует ли он себя героем. Максима Иванова расспрашивали о специфике депутатской работы, о планах по развитию региона.

Завершилась встреча викториной, самые активные участники которой получили памятные подарки, экскурсией по региональному парламенту и совместным фотографированием.

- С учащимися этой школы у меня была встреча в Мончегорске в прошлом году в рамках уроков парламентаризма, - отметил Максим Иванов. – Тогда они высказали пожелание познакомиться с работой областной Думы. Сейчас эту идею удалось реализовать. Думаю, что встреча была полезна для детей: они смогли узнать, как устроена законодательная власть нашего региона, встретились не только с депутатом, работниками аппарата Думы, но и с участником специальной военной операции, получили ответы на интересующие их вопросы. Я очень рад, что в нашем городе трудовой доблести Мончегорске есть такие активные ребята, которые интересуются жизнью своего города, всего региона, уже сейчас задумываются о будущем нашего края, хотят участвовать в его развитии.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/003/0h0ukdgcg0it4bszhs3skxz5ewe1wgpm.JPG