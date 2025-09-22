День открытых дверей состоится в Школе ремёсел

Мурманский Дом ремёсел 27 сентября в 12.00 приглашает горожан в Школу ремёсел на знакомство с преподавателями, обзор курсов, мастер-классы, приятная атмосфера и общение.

Напомним, ежегодно с октября по май Школа ремёсел проводит ознакомление с традиционными народными ремёслами по более 15 направлениям. Это и русская вышивка, и лоскутное шитьё, и ручное ткачество, и вязание спицами и крючком.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, в этот раз сотрудники Дома ремёсел подготовили для гостей нечто особенное. В 12.00 пройдут обучающие мастер-классы: «Флористическая открытка», «Открытка «С любовью к Мурманску» по мотивам мезенской росписи, «Ручное шитьё», «Декупаж», «Рамка для фото в технике макраме».

Состоится и демонстрационный мастер-класс «Резьба по дереву».

В 15.00 состоится обучающий мастер-класс «Русская вышивка. Техника «наборы».

На все мастер-классы обязательна предварительная запись по телефону 45-08-60. (16+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271964%2Fwall-11742142_25555