День открытых дверей состоялся в Арт-библиотеке Мурманска

На протяжении всей субботы посетители принимали участие в различных увлекательных мероприятиях.

На мастер-классе по изготовлению книжных закладок мурманчане создавали изделия в технике скрапбукинг. Дизайн мог быть любым, будь то цветы, цитаты из книг или геометрическая абстракция.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники творческой мастерской по созданию восковых свечей узнали о тонкостях процесса, а также научились делать свечи из натуральной медовой вощины и трав, собранных с соблюдением древних секретов.

Для любителей настольных и консольных игр Арт-библиотека (ул. Карла Маркса, 29) стала площадкой, где можно собраться компанией и весело провести время.

День открытых дверей завершился исполнением любимых песен в караоке.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25355&page=1