День открытых дверей состоялся в мурманском детском саду №140 на улице Капитана Орликовой, 42

Новое здание рассчитано на 80 воспитанников. Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил оснащение и новые интерьеры учреждения.

- В этом микрорайоне детский сад был действительно необходим - за строительство здания проголосовали более двух тысяч мурманчан, - отметил Юрий Сердечкин. - Это уже второй детский сад, появившийся в Мурманске в рамках национального проекта «Демография». Первый - на улице Достоевского - мы открывали в мае.

В детском саду скомплектованы 4 новых группы, в том числе 2 группы общеразвивающей направленности для детей до трёх лет и 2 группы общеразвивающей направленности для детей старше трех лет. Сформирован трудовой коллектив, с 9 января в новом корпусе детского сада будет работать 21 сотрудник, из них 8 - педагогов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23878&page=1