День парада Победы 24 июня будет нерабочим

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдёт военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10.00 мск на Красной площади и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники.

В 22.00 мск состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

Напомним, 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.