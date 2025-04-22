День Победы — главный праздник для россиян

В преддверии 9 Мая эксперты высокооплачиваемой работы «SuperJob» и ТАСС выяснили, что День Победы — главный государственный праздник для россиян. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«SuperJob» выяснил, какие официальные праздники россияне воспринимают как личные. 77% граждан главным для себя праздником считают 9 Мая (причём чаще об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет). 75% — Новый год, по 46% — День защитника Отечества и Международный женский день, 41% — Рождество Христово, каждый третий — 1 Мая и День России, а 22% — День народного единства.

Накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка», по данным опроса, пользуются безоговорочной поддержкой россиян: 93% и 88% соответственно одобряют эти инициативы. Наибольший отклик они находят среди женщин и молодёжи до 35 лет. Как отмечают респонденты: «Это наша память о страшной войне»; «Наш святой долг — хранить память о тех, кто отстоял мир».

Респонденты, комментируя отрицательные отзывы об акциях, в подавляющем большинстве случаев отмечали неподобающее отношение к символам Победы: «Георгиевская ленточка — это знак отличия и его надо заслужить, а не вешать на антенну автомобиля!»; «Георгиевская лента — это награда! Какое может быть украшение из неё?!»; «9 Мая — это день памяти о войне и победе, в которой воевало и победило не сегодняшнее поколение».

Время проведения опроса: 11—15 апреля 2025 года.