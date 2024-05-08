День Победы: историю этого дня и память о подвигах наших предков бережно хранят фондовые собрания региональных музеев

В мае вся страна отмечает один из главных и значимых праздников – День Победы. Дань уважения и вечной народной памяти в эти праздничные дни отдают и учреждения культуры нашего региона.

Например, в постоянной экспозиции краеведческого музея «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» представлена консоль крыла немецкого истребителя, сбитого советскими лётчиками в годы войны на Мурманском направлении. Часть деталей утрачена, а на их месте – круглые отверстия диаметром от 2,5 до 15 сантиметров.

Данный экспонат поступил в музей в 1965 году из отряда гражданской авиации посёлка Мурмаши.

А в коллекции областного художественного музея хранится портрет известного советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея кисти заслуженного художника РФ Виталия Бубенцова. Картина была написана после встречи на персональной выставке фотографа. Евгений Халдей прошёл с камерой «Leica» от Мурманска до Берлина все 1418 дней войны. Его фотографии стали символом Великой Победы. Для Виталия Бубенцова, родившегося в годы войны, было невероятно важно запечатлеть образ человека, видевшего своими глазами цену Победы над фашизмом в Заполярье.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273465%2Fwall-139605315_26659