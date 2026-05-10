День Победы отмечали мурманчане: парад, «Бессмертный полк» и праздничные площадки в округах города-героя

9 Мая город-герой Мурманск отмечал 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи северян и гостей Кольского Заполярья стали участниками торжественных мероприятий — от военного парада на площади Пять Углов до вечерних концертов и салюта у Абрам-Мыса. Праздничную атмосферу поддержали и площадки во всех округах Мурманска, где для жителей работали выставки, полевые кухни и концертные программы.

Торжественным маршем по главной площади города прошли парадные расчёты Северного флота, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств. Сразу после завершения парада колонна «Бессмертного полка» растянулась по проспекту Ленина. Мурманчане пронесли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Шествие направилось к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, где в полдень состоялся торжественный митинг.

Праздничные площадки работали во всех округах города. У Дворца культуры имени С.М. Кирова развернули «Сквер Победы» — здесь выступали школьники с театрализованным представлением «Сквер Памяти», играл военный оркестр, а также площадки «Песни Победы» и «Кукольный театр» от ДК Первомайский. Желающие могли проверить себя в спортивно-патриотической акции «Рекорды Победы».

На проспекте Кольском, 101, народное гулянье «Победа будет за нами» собрало гостей на театрализованное представление и концерт с участием мурманских групп «Колотый Лёд» и «Музыкальный рубеж». Здесь же с показательными выступлениями выступил клуб служебного собаководства «Цербер».

Жители Росляково начали день с митинга у Памятного знака в честь 40-летия Победы, после чего команды участвовали в игре-реконструкции «Армия здоровья» — сдавали нормы ГТО, учились оказывать первую помощь и отвечали на вопросы викторины по гигиене. А завершился день в микрорайоне праздничным концертом «Салют, Победа!».

На улице Ленинградской и в одноимённом сквере работали интеллектуальные площадки от городских библиотек с «Победной викториной», выставка «Спасенные шедевры» от выставочного зала Детской художественной школы, а также «Фотосушка» с фронтовыми фотографиями и открытками. Клуб авторской песни «Пять Углов» выступал с программой «О городе-герое — поём».

Для юных мурманчан и их родителей подготовили спортивную программу: дошкольники бежали «Старт Победы», а легкоатлеты участвовали в традиционной эстафете памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

Также на морвокзале все желающие могли посетить большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Кроме того, на улице Пушкинской развернули армейскую площадку — выставка военной техники, полевая кухня с солдатской кашей и чаем, а также передвижная выставка музея Северного флота. Желающие могли прямо на месте задать вопросы о воинской службе на пункте призыва и посетить «Военторг».

Главная сцена у Центра «Родина» приняла зрителей на вечерней концертной программе. Хедлайнерами стали солисты Минского академического театра и солист Мариинского театра Дмитрий Подражанец, а также ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. А в жилом районе Абрам-Мыс уже в одиннадцатый раз прошёл фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта» — прямо у Мемориального комплекса воинам I корпуса ПВО.

Завершится праздник праздничным салютом в районе Абрам-Мыса.

Губернатор Андрей Чибис ранее подчеркнул, что особый упор в эти дни сделан на чёткую организацию и безопасность, чтобы каждый северянин мог спокойно отметить главный праздник страны.

