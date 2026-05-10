На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой ПобедыНародный фронт запускает новый анонимный опрос для молодёжи и молодых семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.05.26 11:00

День Победы отмечали мурманчане: парад, «Бессмертный полк» и праздничные площадки в округах города-героя

9 Мая город-герой Мурманск отмечал 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Тысячи северян и гостей Кольского Заполярья стали участниками торжественных мероприятий — от военного парада на площади Пять Углов до вечерних концертов и салюта у Абрам-Мыса. Праздничную атмосферу поддержали и площадки во всех округах Мурманска, где для жителей работали выставки, полевые кухни и концертные программы.

Торжественным маршем по главной площади города прошли парадные расчёты Северного флота, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств. Сразу после завершения парада колонна «Бессмертного полка» растянулась по проспекту Ленина. Мурманчане пронесли портреты своих родных — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Шествие направилось к мемориалу Защитникам Советского Заполярья, где в полдень состоялся торжественный митинг.

Праздничные площадки работали во всех округах города. У Дворца культуры имени С.М. Кирова развернули «Сквер Победы» — здесь выступали школьники с театрализованным представлением «Сквер Памяти», играл военный оркестр, а также площадки «Песни Победы» и «Кукольный театр» от ДК Первомайский. Желающие могли проверить себя в спортивно-патриотической акции «Рекорды Победы».

На проспекте Кольском, 101, народное гулянье «Победа будет за нами» собрало гостей на театрализованное представление и концерт с участием мурманских групп «Колотый Лёд» и «Музыкальный рубеж». Здесь же с показательными выступлениями выступил клуб служебного собаководства «Цербер».

Жители Росляково начали день с митинга у Памятного знака в честь 40-летия Победы, после чего команды участвовали в игре-реконструкции «Армия здоровья» — сдавали нормы ГТО, учились оказывать первую помощь и отвечали на вопросы викторины по гигиене. А завершился день в микрорайоне праздничным концертом «Салют, Победа!».

На улице Ленинградской и в одноимённом сквере работали интеллектуальные площадки от городских библиотек с «Победной викториной», выставка «Спасенные шедевры» от выставочного зала Детской художественной школы, а также «Фотосушка» с фронтовыми фотографиями и открытками. Клуб авторской песни «Пять Углов» выступал с программой «О городе-герое — поём».

Для юных мурманчан и их родителей подготовили спортивную программу: дошкольники бежали «Старт Победы», а легкоатлеты участвовали в традиционной эстафете памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова.

Также на морвокзале все желающие могли посетить большой десантный корабль «Александр Отраковский».

Кроме того, на улице Пушкинской развернули армейскую площадку — выставка военной техники, полевая кухня с солдатской кашей и чаем, а также передвижная выставка музея Северного флота. Желающие могли прямо на месте задать вопросы о воинской службе на пункте призыва и посетить «Военторг».

Главная сцена у Центра «Родина» приняла зрителей на вечерней концертной программе. Хедлайнерами стали солисты Минского академического театра и солист Мариинского театра Дмитрий Подражанец, а также ансамбль песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. А в жилом районе Абрам-Мыс уже в одиннадцатый раз прошёл фестиваль патриотической песни «Под звёздами победного салюта» — прямо у Мемориального комплекса воинам I корпуса ПВО.

Завершится праздник праздничным салютом в районе Абрам-Мыса.

Губернатор Андрей Чибис ранее подчеркнул, что особый упор в эти дни сделан на чёткую организацию и безопасность, чтобы каждый северянин мог спокойно отметить главный праздник страны.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32421&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Знахарь». Художественный фильм (16+)01:05«Еще о войне». Художественный фильм (16+)01:55«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Доля убыточных банков в январе–феврале 2026 года выросла-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 66 копеек, доллара снизился на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять