День Победы: в канун праздника для молодых мурманчан организовали экскурсию в Военно-морской музей Северного флота

В преддверии 9 мая ребята, посещающие отделение дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения, посетили Военно-морской музей Северного флота.

Сотрудники музея рассказали о подвиге советского народа, защищавшего Кольскую Землю от врага во время Великой Отечественной войны. Выставка занимает несколько больших залов, в которых воспроизведена атмосфера прифронтового Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, ещё одной локацией, которая не оставила равнодушными гостей музей, стала экспозиция, посвященная атомной подводной лодке «Курск». Юные северяне увидели личные вещи и письма моряков.

Фото: https://gov-murman.ru