Мурманская область. Арктика (16+)06.05.23 16:00
День Победы: в канун праздника для молодых мурманчан организовали экскурсию в Военно-морской музей Северного флота
В преддверии 9 мая ребята, посещающие отделение дневного пребывания молодых инвалидов Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения, посетили Военно-морской музей Северного флота.
Сотрудники музея рассказали о подвиге советского народа, защищавшего Кольскую Землю от врага во время Великой Отечественной войны. Выставка занимает несколько больших залов, в которых воспроизведена атмосфера прифронтового Мурманска.
Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, ещё одной локацией, которая не оставила равнодушными гостей музей, стала экспозиция, посвященная атомной подводной лодке «Курск». Юные северяне увидели личные вещи и письма моряков.
Фото: https://gov-murman.ru
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-
Последние комментарии
Светлана
02.05.23 12:54
Александра! Я тронута тем, что вы вспомнили обо мне. Ну, вы не знаете историю договора между тренером Гисмеевым и психологом Кравченко С.И. 10 лет назад, когда речь шла о том, что первый идет на выб
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
Вера В.
27.04.23 20:26
Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень
Кудинова Н.Н.
23.04.23 10:11
Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в
Комментарий к новости:Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Танки». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Вакансии в Мурманске сфере транспортного и торгового флота стали самыми высокооплачиваемыми в мае – «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,09 рубля, доллар - на 1,79 рубля-PRO Энергетику (18+)5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в мае