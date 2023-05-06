День Победы: в канун праздника в Североморском КЦСОН прошёл цикл тематических мероприятий

Для подопечных Комплексного центра социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск провели серию предпраздничных мероприятий. Первым из них стал исторический экскурс, который провела в учреждении специалист Североморской Центральной библиотечной системы. Участников события ждал рассказ об одном из символов Победы, а также мастер-класс по изготовлению броши из георгиевской ленты.

Укрепить знания и открыть для себя новые страницы истории Великой Отечественной войны пожилым северянам помог историко-краеведческий квиз, организованный Молодёжным советом УФНС России по Мурманской области в городе Североморске. Команды отвечали на вопросы, угадывали фрагменты фильмов, вспоминали города-герои.

Одним из самых трогательных событий предпраздничной программы стало посещение детского сада №7. Для старшего поколения воспитанники учреждения подготовили для гостей стихи, танцевальные номера и песни о войне, в также подарки для всех подопечных стационарного отделения Центра.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, ещё один концерт организовали в преддверии 9 мая воспитанники и педагоги Детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак. Для пожилых северян юные дарования и преподаватели школы исполнили классические музыкальные произведения.

Фото: https://gov-murman.ru