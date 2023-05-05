День Победы: в преддверии памятной даты командующий Северным флотом Александр Моисеев и губернатор Андрей Чибис вручили государственные награды, благодарственные письма военнослужащим и северянам, поддерживающим участников СВО

Сегодня в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в преддверии Дня Победы состоялся концерт. Мероприятие посетили глава региона Андрей Чибис и командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Губернатор в приветственном слове подчеркнул, что День Победы особенно важен для Мурманской области.

«Дорогие друзья! В преддверии священного для всех жителей нашей страны праздника – Дня Победы – мы всегда испытываем особый трепет. В Кольском Заполярье, в неимоверно тяжелых условиях, сражались наши защитники. Город-герой Мурманск фактически был сожжён дотла, но северяне не прекращали трудиться, работал порт, железнодорожники. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал нашу страну. Вряд ли мы могли представить, что спустя столько лет нам опять придется бороться с нацизмом. Но очень важно, что внуки и правнуки поколения победителей сегодня достойнейшим образом, самоотверженно отстаивают интересы нашей страны, защищают детей, женщин. Нет никаких сомнений, что с учетом духа, силы, характера, очень серьезной мотивации – Победа неизбежна. Мы все преклоняемся перед теми, кто сейчас на передовой, теми кто вернулся, их семьями, неравнодушными северянами, которые делают всё возможное, чтобы помочь. Спасибо всем тем, кто сплотился для того, чтобы опять победить. Мы обязаны помнить тех, кого уже нет, поддерживать тех, кто с нами», – обратился к гостям концерта глава региона.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что День Победы – священный праздник для каждого россиянина.

«Дорогие товарищи, боевые друзья! Прошло почти восемь десятилетий с того Дня Победы, когда практически весь мир рукоплескал воинам Красной Армии. Эта победа завоевана мужеством, героизмом. Они отстояли суверенитет своего государства. Мы, воспитанные на подвиге наших дедов, прадедов, – достойны наших предков. Сейчас наши военнослужащие решают судьбоносные задачи для всей страны. Они все проявляют мужество, стойкость и героизм. Более пяти тысяч военнослужащих Северного флота удостоены государственных наград за время проведения специальной военной операции. 12 воинов-североморцев удостоены высшего звания – Героя Российской Федерации. 27 апреля Президент России Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почетное наименование «Гвардейская», – отметил Александр Моисеев.

Адмирал вручил воинам-североморцам государственные награды: Ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу».

За добросовестную службу, образцовое исполнение воинского долга, высокий профессионализм, ответственность и в связи празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне глава региона вручил ряду военнослужащих благодарственные письма. Кроме того, на концерте были отмечены северяне, которые ежедневно поддерживают бойцов, участвующих в специальной военной операции. Они организуют просветительскую работу по оказанию помощи участникам СВО, сбор и отправку необходимых грузов, изготовление печей-буржуек и саперских кошек. За активную гражданскую позицию и большой личный вклад в проведение мероприятий по обеспечению граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые Силы РФ губернатор вручил неравнодушным северянам благодарственные письма.

Со словами приветствия к собравшимся обратился глава регионального парламента Сергей Дубовой: «Мы отдаём дань памяти всем, кто верил и ждал, кто приближал этот радостный день – 9 мая 1945 года. Он выстрадан страной, всем народом в тяжелейшей войне, равной которой не знала история. Это день нашей общей памяти. Пусть память о подвиге нашего народа придаст сил нынешним борцам за свободу и справедливость. Веры, мужества и крепости духа вам, достойные наследники Великой Победы! Пока сильна память – мы едины».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на мероприятие были приглашены дети войны, труженики тыла и служащие Вооруженных сил РФ. Для гостей выступили Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Ордена Ушакова Северного флота, а также творческие коллективы.

Фото: https://gov-murman.ru